В Якутии в ходе проверок выявили 13 человек, причастных к возникновению пожаров

В ходе проверок было выявлено 13 человек, причастных к возникновению 12 природных пожаров в 11 районах Якутии. Как сообщает МЧС республики, в регионе с начала пожароопасного сезона работают дознаватели госпожнадзора.

Было выяснено, что грозовые разряды являются главной причиной возникновения природных пожаров в Якутии, однако отмечается, что есть и возгорания, возникшие из-за неосторожного обращения с огнем, передают РИА Новости. По словам ведомства, прямой ущерб от природных пожаров достиг до 90 миллионов рублей.



По словам МЧС, возбуждены уголовные дела по статье 261 УК РФ в отношении четырех причастных лиц в Амгинском, Вилюйском, Нюрбинском и Усть-Майском районах.