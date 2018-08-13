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В Якутии в ходе проверок выявили 13 человек, причастных к возникновению пожаров
13 августа 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе проверок было выявлено 13 человек, причастных к возникновению 12 природных пожаров в 11 районах Якутии. Как сообщает МЧС республики, в регионе с начала пожароопасного сезона работают дознаватели госпожнадзора.
Было выяснено, что грозовые разряды являются главной причиной возникновения природных пожаров в Якутии, однако отмечается, что есть и возгорания, возникшие из-за неосторожного обращения с огнем, передают РИА Новости. По словам ведомства, прямой ущерб от природных пожаров достиг до 90 миллионов рублей.
По словам МЧС, возбуждены уголовные дела по статье 261 УК РФ в отношении четырех причастных лиц в Амгинском, Вилюйском, Нюрбинском и Усть-Майском районах.
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