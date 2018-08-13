Более 50 детей отравились в одном из летних лагерей Дагестана

В Шамильском районе Дагестана в одном из летних лагерей отравились не менее 50 детей. Представитель регионального Роспотребнадзора отметил в понедельник, что все заболевшие госпитализированы.

Дети, у которых была диагностирована острая кишечная инфекция, в настоящий момент находятся в стационаре. Специалисты сейчас проводят эпидемиологическое расследование, на территории лагеря работают сотрудники Роспотребнадзора, передает 13 августа РИА "Новости".

Уточняется, что инцидент произошел в детском спортивном лагере "Спартак", расположенном в населенном пункте Хучада. В общей сложности на базе отдыхали 200 детей.