Более 50 детей отравились в одном из летних лагерей Дагестана
13 августа 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Шамильском районе Дагестана в одном из летних лагерей отравились не менее 50 детей. Представитель регионального Роспотребнадзора отметил в понедельник, что все заболевшие госпитализированы.
Дети, у которых была диагностирована острая кишечная инфекция, в настоящий момент находятся в стационаре. Специалисты сейчас проводят эпидемиологическое расследование, на территории лагеря работают сотрудники Роспотребнадзора, передает 13 августа РИА "Новости".
Уточняется, что инцидент произошел в детском спортивном лагере "Спартак", расположенном в населенном пункте Хучада. В общей сложности на базе отдыхали 200 детей.
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