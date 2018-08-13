Из-за ДТП у станции метро "Серпуховская" заблокировано движение трамваев
13 августа 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 13 августа, движение трамваев на Дубининской улице было нарушено из-за дорожно-транспортного происшествия. Согласно последней информации, авария случилась у дома номер 66.
Источник в правоохранительных органах Москвы отметил, что неподалеку от станции метро "Серпуховская" легковой автомобиль допустил столкновение с трамваем, передает портал m24.ru. В результате случившегося движение вагонов было временно приостановлено.
В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что в ходе аварии ни один человек не пострадал, уточняет Агентство городских новостей "Москва".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес