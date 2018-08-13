Утром в понедельник, 13 августа, движение трамваев на Дубининской улице было нарушено из-за дорожно-транспортного происшествия. Согласно последней информации, авария случилась у дома номер 66.

Источник в правоохранительных органах Москвы отметил, что неподалеку от станции метро "Серпуховская" легковой автомобиль допустил столкновение с трамваем, передает портал m24.ru. В результате случившегося движение вагонов было временно приостановлено.



В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что в ходе аварии ни один человек не пострадал, уточняет Агентство городских новостей "Москва".