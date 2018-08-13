В горах Алтая замерзают российские туристы

В горах Республики Алтай терпят бедствие четыре туриста из Кемеровской области. Люди ослаблены, палатку и снаряжение унесло сильным ветром. МЧС помочь туристам пока не может.

Дело в том, что из-за сильного ветра и дождя вертолет поднять невозможно. А пешком добираться до терпящих бедствие туристов спасателям придется не меньше 3 суток. Сигнал SOS поступил с вершины Ак-Кем, это более четырех тысяч километров над уровнем моря.

У россиян есть есть запас продуктов и газа, с его помощью они топят лед, сообщает Ura.ru. Спасательный вертолет и 5 сотрудников МЧС ждут благоприятных погодных условий, чтобы вызволить туристов из "плена".