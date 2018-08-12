На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

Сегодня на побережье Чукотского моря был найден убитый молодой белый медведь. Судя по всему, погибший представитель занесенного в Красную книгу России вида был застрелен.

«Сегодня наблюдатели из села Рыркайпий совершали объезд побережья Чукотского моря. В 23 километрах к западу от села они обнаружили погибшего молодого белого медведя – охраняемого вида, занесенного в Красную книгу России», - рассказал эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров.

Наблюдатели определили примерный возраст погибшего медведя в 2,5 года. На его теле было обнаружено два отверстия, похожих на пулевые. Это заставило их предположить, что медведь, скорей всего, был застрелен. Специалисты уточняют, что прошедший год характеризовался рекордным количеством фактов браконьерства на белого медведя, сообщает РИА Новости.