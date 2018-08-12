На греческом острове Эвбея произошел сильный пожар

На греческом острове Эвбея, расположенном к востоку от столичного региона Аттика, сегодня начался сильный пожар. Сухая жаркая погода и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.

Возгорание произошло в сосновом лесу неподалеку от деревни Контодеспоти, находящейся к северу от города Халкида. К тушению пожара привлечены 210 человек личного состава, 57 пожарных машин, шесть самолетов и пять вертолетов.

Жители двух ближайших поселений эвакуированы. Видимо, греческие власти опасаются повторить ситуацию с катастрофическим пожаром, произошедшим 23 июля в регионе Восточная Аттика. Тогда огонь унес жизни 94 человек, и почти 190 человек пострадали. Автомобильное движение на дорогах между Халкидой и Северной Эвбеей перекрыто полицейскими, сообщает РИА Новости.