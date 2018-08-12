Сегодня ночью на Китай обрушится мощный тайфун

В ряде регионов Китая объявлен повышенный «оранжевый» уровень опасности из-за тайфуна «Яги». Стихийное бедствие обрушится на побережье материковой части Китая в ночь на понедельник.

«Оранжевое» штормовое предупреждение объявлено в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу. В прибрежных районах ожидаются высокие волны, сообщили китайские океанологи.

Практически на всем восточном побережье Китая уже ощущается приближение тайфуна. Здесь с субботы идут ливневые дожди с грозами. На местных водохранилищах приходится сильно снижать уровень воды из-за опасности наводнений.

Из наиболее опасных районов уже эвакуированы более 135 тысяч человек. Почти 25 тысяч судов разных типов вернулись в порты, чтобы переждать стихийное бедствие. Спасатели находятся в полной боевой готовности. По прогнозам синоптиков, погода нормализуется к вечеру понедельника, когда тайфун уйдет дальше вглубь материка, сообщает РИА Новости.