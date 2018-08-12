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Четверо туристов застряли в горах Алтая без снаряжения
12 августа 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
На вершине горы Ак-Кем на Алтае терпит бедствие группа из четырех кемеровских туристов, оставшихся без снаряжения. Погодные условия пока не позволяют начать спасательную операцию.
«Сигнал бедствия поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Зарегистрированная туристическая группа из четырех человек застряла на горной вершине Ак-Кем на высоте 4100 метров. На месте их стоянки резко испортилась погода. Палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Люди не могут самостоятельно спуститься с горы и замерзают», - сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.
Спасатели и техника готовы к экстренной эвакуации терпящих бедствие людей. Но начать операцию не позволяют погодные условия – сейчас в этом районе идет дождь, переходящий в снег, порывы ветра достигают 20-25 м/с, скальная порода обледенела. Спасатели не могут ни добраться до туристов пешком, ни отправить за ними вертолет.
Терпящие бедствие туристы из Кемерова находятся на связи со спасателями. Как только погода нормализуется, за ними вылетит вертолет, сообщает ТАСС.
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