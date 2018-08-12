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Акула напала на подводного охотника в Приморье
12 августа 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов Приморья акула совершила нападение на участника чемпионата по подводной охоте. ЧП произошло у острова Желтухина в заливе Петра Великого. Охотник позвал на помощь, к нему подплыл катер.
Как выяснилось, акула решила стащить добычу охотника. Как рассказал Александр Ширин, хищница "начала гоняться" за ним, но потом уплыла. Возможно, ее спугнул катер.
Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин рассказал, что это была сельдевая акула длиной 2,5 метра. По словам Анашкина, за его 18-летний опыт подводной охоты таких инцидентов еще не было.
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