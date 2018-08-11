Число погибших в лесных пожарах в Афинах достигло более 90 человек

Число жертв лесных пожаров в Афинах достигло более 90 человек. Об этом сообщает Пожарная охрана Греции в субботу.

Ранее министерство здравоохранения Греции информировала о 93 погибших. По словам источника, сегодня скончалась ещё одна женщина в возрасте 57 лет. Сообщается, что 31 человек с ожогами остаётся в больницах, включая восемь пострадавших, которые находятся в отделениях реанимации.

Напомним, что с начала июля в Греции стоит жаркая погода. Температура поднималась до 40 градусов, в результате чего возникло несколько крупных пожаров. Власти Греции не исключают, что причинами возникновения огня были не только климатические изменения, но и умышленные поджоги, передаёт ТАСС.