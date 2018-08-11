В Индонезии пропал самолёт, на борту которого находились девять человек

В субботу, 11 августа в провинции Папуа на востоке Индонезии пропал небольшой самолёт. По информации зарубежных СМИ, на борту находились девять человек.

Как сообщает издание Kyodo со ссылкой на местные власти, на данный момент проводится спасательная операция.

Отмечается, что автономная провинция Индонезии Папуа считается одним из самых опасных регионов для полётов из-за быстро меняющихся погодных условий.

Сегодня на берегу грузинского города Поти нашли тело российского туриста. Как стало известно, гражданина России два дня назад унесло в открытое море. В последнее время на курортах Грузии наблюдаются сильное течение и высокие волны.