В Подмосковье сожгли памятник участникам войны

Памятник солдатам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., был осквернен в Дедовске. Неизвестные подожгли ритуальные венки возле мемориала, после чего скрылись.

Не исключено, что причиной возгорания венков могла стать случайность. Однако, в результате пожара монумент сильно закоптился, пострадал барельеф, а также таблички с именами павших героев.

"Из-за пожара частично разрушена штукатурка, а также полопалась плитка у постамента", - сообщил порталу "Подмосковье сегодня" один из местных жителей.

В настоящее время полиция Московской области проводит проверку по данному факту. Размер ущерба, нанесенный мемориалу, не уточняется.