Опубликована беседа диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле

СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров с угнавшим самолет Horizon Q400 работником авиакомпании Horizon Air. Он считал себя "сломленным парнем" и мечтал почувствовать в небе "момент безмятежности". Угнанный из аэропорта Сиэтла‍ пассажирский самолет разбился

Молодой мужчина вел себя довольно спокойно, шутил, что его сделают пилотом, если он сможет посадить самолет, признаваясь, что никогда еще этого не делал. Угонщик отметил, что приземляться в его планы не входило. Диспетчеры при этом пытаются ему помочь в посадке лайнера.

Затем молодой человек стал просить прощения у людей, которым он дорог, которые будут расстроены его поступком. "Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", - говорит он в заключении.

Рик (фамилия не называется) работал механиком. В Сети опубликовано видео с места крушения угнанного им пассажирского самолета.