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Опубликована беседа диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле
11 августа 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров с угнавшим самолет Horizon Q400 работником авиакомпании Horizon Air. Он считал себя "сломленным парнем" и мечтал почувствовать в небе "момент безмятежности".
Молодой мужчина вел себя довольно спокойно, шутил, что его сделают пилотом, если он сможет посадить самолет, признаваясь, что никогда еще этого не делал. Угонщик отметил, что приземляться в его планы не входило. Диспетчеры при этом пытаются ему помочь в посадке лайнера.
Затем молодой человек стал просить прощения у людей, которым он дорог, которые будут расстроены его поступком. "Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", - говорит он в заключении.
Рик (фамилия не называется) работал механиком. В Сети опубликовано видео с места крушения угнанного им пассажирского самолета.
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