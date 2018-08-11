В летевший из Болгарии самолет с россиянами попала молния

Самолет Boeing 737, на котором в Москву из Болгарии возвращались российские туристы, в пятницу получил повреждение из-за удара молнии. К счастью, лайнер благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

После приземления техники осмотрели самолет. В ходе проверки были обнаружены характерные следы на крыле самолета, обуглились элементы конструкции и заклепки.

Теперь самолету предстоит оценка безопасности его дальнейшей эксплуатации.

В конце июля молния ударила в самолет молдавских авиалиний, выполнявший рейс из Кишинева в Санкт-Петербург.