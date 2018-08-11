В Наро-Фоминском районе Подмосковья микроавтобус с 8 детьми, следовавший из пансионата «Бекасово», вылетел с шоссе в кювет и перевернулся. Причина ДТП - смерть водителя в результате отрыва тромба.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы шесть ребят. Четверо из них отправлены в больницу. Водитель умер прямо за рулем.

Позавчера в районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области случилось происшествие. Автобус наехал на трёх пешеходов, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщала пресс-служба подмосковного главка МВД.