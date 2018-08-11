В Китае мужчина напал на прохожих с ножом, есть жертвы
11 августа 2018, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженный ножом мужчина напал в субботу, 11 августа, на прохожих в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Инцидент произошел в одном из парков города, сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей, в результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.
Как установили полицейские, резню устроил 59-летний гражданин по фамилии Ли. По мнению следователей, главной целью была бывшая супруга подозреваемого. Женщина так же получила ранения, но осталась жива.
В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей. Что послужило причиной нападения, не уточняется. Полиция проводит расследование.
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