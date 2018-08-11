Угнанный из аэропорта Сиэтла‍ пассажирский самолет разбился

Турбовинтовой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 без разрешения вылетел из Сиэтла.

Через четверть часа полета пилот разбил авиалайнер в южной части залива Пьюджет.

По данным местных властей, на борту находился только угонщик. Отмечается, что инцидент не связан с террористической деятельностью, личность 29-летнего пилота установлена. На место происшествия прибыли представители Береговой охраны США. О судьбе угонщика пока информации нет.