//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эвелине Бледанс передали букет невесты
- Екатерина Андреева раскрыла главный секрет сохранения красоты и молодости
- Петросян поблагодарил поклонников за поддержку во время бракоразводного процесса
- 56-летняя жена Эммануила Виторгана показала фигуру в бикини после недавних родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
МЧС начало поиски заблудившихся на Эльбрусе москвичей
10 августа 2018, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски группы московских альпинистов, заблудившихся в связи с погодными условиями.
«Сегодня в 18.45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила предварительная информация. На горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа альпинистов из Москвы в составе 12 человек. Пострадавших нет», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись к месту происшествия на двух единицах техники, уточнили в пресс-службе.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Турчинов объявил об усилении военного присутствия Украины на Азовском побережье
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Порошенко назвал троянским конём Кремля газопровод «Северный поток — 2»
//Общество
Перуанский болельщик вернулся в Россию за спасённой в Сочи собакой
//В мире
Турция: Новые американские пошлины противоречат правилам ВТО
//Новости партнеров
//В мире
В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «троянском коне» России
//В мире
В США назвали американские подлодки "самыми устрашающими на планете"
//В мире
Лавров заявил о категорическом неприятии России новых санкций Соединённых Штатов
//Новости СМИ2
//Культура
//Общество
//В мире
//Новости Redtram
//В мире
Сотрудники полиции обнаружили склад оружия в Донецкой области
//В мире
ЛНР: Киев не принимает каких-либо действий в вопросе передачи заключённых
//В мире
Политолог узнал о планах Киева подавить пророссийские силы в Одессе и Мариуполе
//Армия
//В мире
Из-за американских санкций Иран полостью прекратил поставки нефти во Францию
//Армия
Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море
В Архангельске сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на мужчину медведя
//Политика
Украинский ученый поведал о «российской ловушке» для Трампа и властей в Киеве
//Культура
Петросян поблагодарил поклонников за поддержку во время бракоразводного процесса
//Общество
Медведева, как и Путина не радуют изменения в пенсионном законодательстве
//В мире
Около 70 туристов оказались заблокированы на одном из курортов Индии
//В мире
//В мире
НАТО назвал главные угрозы для трансатлантической безопасности