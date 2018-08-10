МЧС начало поиски заблудившихся на Эльбрусе москвичей

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски группы московских альпинистов, заблудившихся в связи с погодными условиями.

«Сегодня в 18.45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила предварительная информация. На горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа альпинистов из Москвы в составе 12 человек. Пострадавших нет», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда выдвинулись к месту происшествия на двух единицах техники, уточнили в пресс-службе.