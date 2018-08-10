В Архангельске сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на мужчину медведя
10 августа 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Архангельске в ночь на пятницу, 10 августа, полицейский застрелил медведя, напавшего на мужчину. Инцидент произошёл , около 3:45 у дома 80 по Набережной Северной Двины. О произошедшем сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Как сообщает ведомство, мужчина 1996 года рождения хотел запечатлеть дикого животного на камеру мобильного телефона.
Ранее в полицию поступало сообщение, что в городе замечен медведь, и наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД следил за зверем, передают «Известия».
Когда животное набросилось на мужчину, сотрудник полиции сделал несколько выстрелов в небо, чтобы отогнать зверя, после чего застрелил медведя.
По словам источника, потерпевший получил рваные раны рук и кожи головы. Мужчине оказали медицинскую помощь, его здоровью ничто не угрожает.
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