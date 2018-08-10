В столице три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов

В пятницу 10 августа в Москве произошло ЧП. На станции Бескудниково три пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом происшествии сообщили в РЖД.

«Сегодня в 12:23 в грузовом парке станции Бескудниково Савеловского направления МЖД во время маневровых работ сошли с рельсов три порожних вагона грузового поезда», — передаёт источник.

При этом отмечается, что на место отправлен восстановительный поезд для возвращения вагонов на пути, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины произошедшего. Как ответили в РЖД, на график движения пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.