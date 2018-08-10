Огонь на месте сгоревшей деревянной церкви XVIII века в Карелии потушен
10 августа 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в пятницу, 10 августа, в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии сообщили, что спасателям удалось потушить огонь на месте сгоревшей дотла деревянной Успенской церкви XVIII века в городе Кондопога.
Официальный представитель ведомства Анастасия Миронова отметила, что пламя было локализовано в 11.15 по московскому времени, а открытое горение удалось ликвидировать в 11.50, передает ТАСС.
В тушении возгорания участвовали более тридцати специалистов, а также двенадцать единиц техники.
Сообщение о пожаре в церкви Успения Божией Матери поступило в 09.33, а первые пожарные прибыли на место происшествия уже к 09.41.
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