В Карелии дотла сгорела деревянная церковь XVIII века

Церковь Успения Божией Матери XVIII века в Карелии сгорела дотла. Согласно последней информации представителей ГУ МЧС по республике, на месте возгорания уже начали работать сотрудники полиции.

передает РИА "Новости". Специалисты пытаются найти свидетелей происшествия, которые могли бы рассказать подробности. Данная церковь являлась одним из самых высоких деревянных храмов на территории Карелии. К настоящему моменту точная причина возникновения пожара не установлена,РИА "Новости". Специалисты пытаются найти свидетелей происшествия, которые могли бы рассказать подробности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пока не исключается, что церковь сгорела из-за неосторожного обращения туристов с огнем.