Задержан водитель автобуса, сбивший в Мытищах трех пешеходов

Сегодня утром стало известно о задержании водителя автобуса, который накануне вечером сбил в подмосковных Мытищах трех пешеходов. Двое пострадавших были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Если вина 29-летнего мужчины будет доказана, то он может сесть в тюрьму на срок до двух лет, передает РИА "Новости".

Напомним, вечером в четверг в Мытищах был совершен наезд на пешеходов, двое из которых являются несовершеннолетними. Есть информация о том, что у автобуса не сработали тормоза.