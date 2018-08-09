В Грузии погиб российский турист

Турист из России решил поплавать в 4-балльный шторм и утонул в грузинском Поти на побережье Черного моря. Его спутницу спасателям удалось спасти. Тело мужчины пока не найдено.

Высота волн сейчас в море достигает двух метров. В Батуми и поселке Гонио сотрудникам спасательной службы пришлось вытаскивать из воды нескольких тонущих туристов, хотя купаться сейчас из-за шторма запрещено.

Штормовая погода в этом районе продержится еще несколько дней, предупреждают синоптики.