В ХМАО произошло столкновение автобуса с грузовиком, есть пострадавшие

В Сургутском районе ХМАО произошло столкновение автобуса с грузовиком. В результате аварии погиб один человек, четверо – получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По словам источника, инцидент произошел в четверг около 20 часов (18.00 мск) в районе Федоровского месторождения. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. «В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля "Урал" и три пассажира автобуса получили телесные повреждения», — сообщает УМВД.

В настоящее время, полиция работает на месте происшествия и выясняют детали аварии, передают РИА Новости.