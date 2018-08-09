В Турции столкнулись два самолета
9 августа 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет марокканской компании Royal Air Maroc столкнулся с лайнером Turkish Airlines в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Инцидент произошел в зоне парковки.
Royal Air Maroc направлялся к своему выходу, но задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого лайнера, который готовился к вылету в город Джидда (Саудовская Аравия). Оба самолета получили повреждения. В итоге лайнер Turkish Airlines пришлось заменить на другой. Сейчас проводится расследование происшествия.
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