В Турции столкнулись два самолета

Пассажирский самолет марокканской компании Royal Air Maroc столкнулся с лайнером Turkish Airlines в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Инцидент произошел в зоне парковки.

Royal Air Maroc направлялся к своему выходу, но задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого лайнера, который готовился к вылету в город Джидда (Саудовская Аравия). Оба самолета получили повреждения. В итоге лайнер Turkish Airlines пришлось заменить на другой. Сейчас проводится расследование происшествия.