В Хабаровске дебошира сняли с рейса, но не успокоили

В Хабаровске полицейские сняли с рейса пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Прибыв в отделение полиции, мужчина продолжил вести себя агрессивно.

В салоне самолета, направлявшегося в Красноярск, дебошир поскандалил с одним из пассажиров, игнорируя просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила. Когда члены экипажа попытались его успокоить, разразился гневной тирадой в адрес сотрудников авиакомпании и предпринял попытки попасть в кабину пилотов.

На помощь экипажу поспешили правоохранители. Наряд стражей порядка доставил дебошира в дежурную часть линейного отделения полиции. Однако задержание отнюдь не стало для мужчины "холодным душем":

«Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции", - сообщила Волк. В настоящий момент мужчина привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.