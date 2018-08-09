Научное судно с людьми село на мель под Астраханью

Научно-исследовательское судно "Тюлень-10" село на мель в северной части Каспийского моря, утечки нефтепродуктов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Астраханской области.

Корабль "Тюлень-10" сел на мель в районе 150 км Волго-Каспийского канала (северная часть Каспийского моря). В тот момент на судне находились 14 человек с десятидневным запасом еды. Никто, к счастью, не пострадал.

В настоящее время судно сняли с мели, и оно движется в сторону порта Оля, сообщила пресс-служба региона.