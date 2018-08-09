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Научное судно с людьми село на мель под Астраханью
9 августа 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Научно-исследовательское судно "Тюлень-10" село на мель в северной части Каспийского моря, утечки нефтепродуктов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Астраханской области.
Корабль "Тюлень-10" сел на мель в районе 150 км Волго-Каспийского канала (северная часть Каспийского моря). В тот момент на судне находились 14 человек с десятидневным запасом еды. Никто, к счастью, не пострадал.
В настоящее время судно сняли с мели, и оно движется в сторону порта Оля, сообщила пресс-служба региона.
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