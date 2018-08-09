Эдуард Успенский потерял сознание у себя дома

Состояние здоровья известного писателя Эдуарда Успенского ухудшилось 9 августа. Утром он упал в обморок. Эдуард Николаевич болен онкологическим заболеванием и очень ослабел из-за болезни. Актеры не продавались за 30 серебренников, Юлия Меньшова ответила Успенскому

Жена Успенского вызвала врачей, медики оказали Эдуарду необходимую помощь дома в Новой Москве.

Эдуард Успенский - автор детских книг, им написаны сценарии для 60 мультфильмов.