На северо-востоке Таиланда найден погибший россиянин

В Таиланде при невыясненных обстоятельствах погиб житель Салехарда (ЯНАО). Тело 58-летнего мужчины было найдено в лесу провинции Удонтхани. По предварительным данным, смерть наступила около двух недель назад.

Правоохранители прорабатывают версию самоубийства, однако, по словам близких, она маловероятна, так как мужчина "строил большие планы на будущее". Кроме того, при обнаружении на его шее и лодыжках были завязаны веревки, а в кармане лежал ключ от комнаты, арендованной на острове Самуи.

Также родственники погибшего рассказали, что ямалец любил путешествовать. Таиланд посещал практически ежегодно. В последний раз он выходил с ними на связь 31 июля. Однако при себе у ямальца обнаружили пророченный на два года загранпаспорт и визу с истекшим сроком годности.

Мертвого гражданина РФ нашли 6 августа, но известно об этом стало только сегодня. По словам местных жителей, там, где был обнаружен труп, ранее проживали двое бродяг - мужчина и женщина.