Товарный поезд сбил двух человек в Подмосковье

Двое мужчин погибли под колесами поезда в районе подмосковного Подольска. Пострадавшие переходили железную дорогу по пешеходному настилу на запрещающий сигнал светофора перед идущим грузовым поездом.

Трагедия произошла между станциями "Щербинка" и "Селикатная" в районе Подольска. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

График движения пригородных и пассажирских поездов не изменен.