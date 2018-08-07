Заключенный совершил побег из колонии в Курганской области

Из колонии-поселения в Курганской области совершил побег заключенный, осужденный на четыре года. Данную информацию во вторник, 7 августа, предоставили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Речь идет о человеке 1992 года рождения по имения Владислав Пьянков. Известно, что 2 августа текущего года он самовольно покинул свое рабочее место. С тех пор ведутся поиски заключенного, передает РИА "Новости".

Уточняется, что тотальный контроль осужденных в данной колонии-поселении не предусмотрен. Они имеют право носить гражданскую одежду и беспрепятственно перемещаться по территории исправительного учреждения, поскольку к ним не приставлена охрана.