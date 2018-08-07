Пьяный водитель сбил в Ленобласти трех пешеходов, погиб ребенок

В Гатчинском районе Ленинградской области пьяный водитель иномарки сбил сразу трех пешеходов на обочине дороги. В результате происшествия, согласно последним данным, погибла маленькая девочка.

Известно, что в результате наезда автомобиля минувшим вечером также пострадали 34-летняя женщина и 10-летний мальчик. Впоследствии экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает во вторник, 7 августа, ТАСС.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".