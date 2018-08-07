Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Утром во вторник, 7 августа, стало известно, что вулкан Карымский, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Ученые сейчас внимательно следят за его активностью.

Специалисты уточнили, что пепел в настоящий момент распространяется на десятки километров в северо-восточном направлении, передает "Свободная пресса".

Активности вулкана присвоен оранжевый код. Не исключено, что новые выбросы пепла будут достигать в высоту шести километров. Как сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН, скоро в этой зоне могут быть ограничены полеты воздушных судов.