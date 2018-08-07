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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра
7 августа 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 7 августа, стало известно, что вулкан Карымский, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Ученые сейчас внимательно следят за его активностью.
Специалисты уточнили, что пепел в настоящий момент распространяется на десятки километров в северо-восточном направлении, передает "Свободная пресса".
Активности вулкана присвоен оранжевый код. Не исключено, что новые выбросы пепла будут достигать в высоту шести километров. Как сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН, скоро в этой зоне могут быть ограничены полеты воздушных судов.
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