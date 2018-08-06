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В Ленинградской области иномарка влетела в пешеходов, погибла маленькая девочка
6 августа 2018, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вечером в Гатчинском районе 34-летний водитель «Шевроле-Клан» совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги. Малышка 2015 года рождения умерла от полученных травм на месте трагедии.
Мальчика 2008 года рождения увезли с тяжелыми повреждениями в больницу. Женщина, которая шла с детьми, также серьезно пострадала. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить полицейским.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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