В Ленинградской области иномарка влетела в пешеходов, погибла маленькая девочка

Сегодня вечером в Гатчинском районе 34-летний водитель «Шевроле-Клан» совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги. Малышка 2015 года рождения умерла от полученных травм на месте трагедии.

Мальчика 2008 года рождения увезли с тяжелыми повреждениями в больницу. Женщина, которая шла с детьми, также серьезно пострадала. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить полицейским.