На шахте в ДНР произошла авария

Обрушение кровли произошло в угольной лаве на шахте в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР. В это время в шахте находились 16 человек. Судьба четырех горняков остается неизвестна.

Обрушение кровли произошло на угольном предприятии "Шахтоуправление "Волынское" государственного предприятия "Торезантрацит". В операции по спасению сотрудников шахты участвуют 6 единиц техники и 43 человека личного состава МЧС.