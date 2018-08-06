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В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

6 августа 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Красноярском крае, найдены. Они в удовлетворительном состоянии, в скором времени будут направлены на расшифровку в Москву. Катастрофа произошла сразу после взлета, на борту были 18 человек. Все погибли. К расследованию приступила комиссия межгосударственного авиационного комитета.

Вертолета было два. Взлетали недалеко друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения на севере Красноярского края. Сначала шел грузовой Ми-8. Он на тросах перевозит трубы. Эти тросы лопастями задел второй пассажирский Ми-8, из-за чего потерял управление, рухнул и загорелся. Первый вертолет сбросил внешнюю грузовую подвеску и приземлился. На его борту никто не пострадал. Командир экипажа говорит, что видел опасное сближение и предупреждал об этом пилота второго борта. ...

По факту крушения следственный комитет возбудил уголовное дело. Его сотрудники уже работают на месте. ... Компания "Utair", которой принадлежала машина, сегодня заявили, что перед вылетом она прошла осмотр и была исправна. Завтра в Красноярском крае День траура. Разбившиеся нефтяники-вахтовики были сотрудниками дочернего предприятия "Роснефти". Компания обещает позаботиться о родственниках погибших.

Пресс-служба "Роснефти": "Руководство и весь коллектив компании выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев. Их родственники получат установленные выплаты. Компания окажет помощь и социальную поддержку семьям погибших". ...

На место трагедии выехал врио губернатора края А. Усс.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

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