Семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярске выплатят по миллиону рублей

Сегодня стало известно, какая сумма будет выплачена семьям погибших в ходе крушения вертолета Ми-8 в Красноярске. Согласно последним данным, родственники жертв катастрофы получат по миллиону рублей.

В Фонде социального страхования РФ отметили, что после завершения процедуры опознания тел, а также подготовки необходимых документов семьям погибших будут назначены ежемесячные и единовременные выплаты, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, в минувшую субботу, 4 августа, в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. Все пятнадцать пассажиров и три члена экипажа, которые находились на борту, погибли. Понедельник, 6 августа, в связи с аварией был объявлен в Красноярске днем траура.