Семьям погибших при крушении Ми-8 в Красноярске выплатят по миллиону рублей
6 августа 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, какая сумма будет выплачена семьям погибших в ходе крушения вертолета Ми-8 в Красноярске. Согласно последним данным, родственники жертв катастрофы получат по миллиону рублей.
В Фонде социального страхования РФ отметили, что после завершения процедуры опознания тел, а также подготовки необходимых документов семьям погибших будут назначены ежемесячные и единовременные выплаты, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, в минувшую субботу, 4 августа, в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. Все пятнадцать пассажиров и три члена экипажа, которые находились на борту, погибли. Понедельник, 6 августа, в связи с аварией был объявлен в Красноярске днем траура.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес