Грузовая машина "Газель" сегодня днем столкнулась с патрульным полицейским автомобилем Renault на Садовой-Спасской улице в Москве. После столкновения оба автомобиля загорелись.

Очевидцы, оказавшиеся поблизости, за несколько минут из огнетушителей погасили возгорание. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.