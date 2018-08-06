Огненное ДТП: "Газель" столкнулась с полицейской машиной в центре Москвы
6 августа 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Грузовая машина "Газель" сегодня днем столкнулась с патрульным полицейским автомобилем Renault на Садовой-Спасской улице в Москве. После столкновения оба автомобиля загорелись.
Очевидцы, оказавшиеся поблизости, за несколько минут из огнетушителей погасили возгорание. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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