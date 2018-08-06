Украинец поссорился с другом и дал ему гранату без чеки

На Украине в городе Днепр в ходе бытового конфликта произошел инцидент с гранатой. Мужчина, поссорившийся со своим приятелем, сунул ему в руки гранату и выдернул чеку. Ситуацию спасла полиция.

Один из жителей украинского города Днепр попытался весьма своеобразно разрешить конфликт с приятелем. В ходе ссоры он сунул ему в руки гранату Ф-1, выдернул чеку и ушел.

Перепуганный таким «подарком» мужчина пытался удержать спусковой механизм гранаты, изо всех сил сжав ее в руках, и начал звать на помощь. На помощь прибыли полицейские, взрывотехники и медики.

Полицейские оцепили весь квартал. Взрывотехники, соблюдая все возможные меры предосторожности, смогли изъять гранату. К счастью, оказалось, что взрывчатого вещества в ней не было.

«Шутника» в этот же день задержал полицейский спецназ. Его теперь ожидает до семи лет тюремного заключения, сообщает Lenta.ru.