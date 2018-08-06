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В Югре мужчина поджег семь квартир, чтобы скрыть следы убийства
6 августа 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Югре мужчина поджег семь квартир, пытаясь скрыть следы убийства своего собутыльника. Суд Сургутского района ХМАО отправил местного жителя в колонию, передаёт прокуратору Югры.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Лянтор в апреле 2017 года. Пьяный конфликт с участием двух мужчин перерос в драку, после которой один из них потерял сознание, передают РИА Новости.
Подсудимый поджег квартиру потерпевшего, желая скрыть следы преступления. Впоследствии пожар охватил семь квартир в многоэтажном доме.
В конечном счете, было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, связанным с убийством и умышленным поджогом. Суд назначил наказание мужчине в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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