В Приморье при ДТП погиб один человек

В результате встречного столкновения легкового автомобиля с микрогрузовиком в Приморском крае погиб один человек. Ещё есть двое пострадавших, об этом передают «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.

По информации источника, авария произошла на 262 км автодороги Хабаровск-Владивосток. Сообщается, что 38-летний водитель автомашины Nissan March двигался в направлении Владивостока. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микрогрузовиком Toyota ToyoAce.

В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка Nissan, а 59-летняя пассажирка Toyota и водитель иномарки были госпитализированы.