В Приморье при ДТП погиб один человек
6 августа 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
В результате встречного столкновения легкового автомобиля с микрогрузовиком в Приморском крае погиб один человек. Ещё есть двое пострадавших, об этом передают «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.
По информации источника, авария произошла на 262 км автодороги Хабаровск-Владивосток. Сообщается, что 38-летний водитель автомашины Nissan March двигался в направлении Владивостока. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микрогрузовиком Toyota ToyoAce.
В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка Nissan, а 59-летняя пассажирка Toyota и водитель иномарки были госпитализированы.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес