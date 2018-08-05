Опубликовано видео массовой драки таксистов в центре Москвы

Вчера днем на столичной площади у станции "Добрынинская" в массовой драке сошлись мигранты из стран ближнего зарубежья. Очевидцами побоища стали случайные прохожие, которые разместили видео в сети.

Таксисты вначале спокойно беседовали на площади, моментами был слышен смех. Но вдруг завязалась драка, при этом отношения решили выяснить, как сообщается, по меньшей мере четыре десятка человек. Один мужчина в результате даже не смог самостоятельно подняться с тротуара. Участники "битвы" довольно быстро разошлись, полицейских на месте драки видно не было. Да и очевидцы довольно спокойно наблюдали за происходящим.