Мотосалон загорелся сегодня в Подмосковье
5 августа 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Мотосалон загорелся утром в воскресенье, 5 августа, в подмосковных Котельниках. Согласно последней информации регионального главка МЧС, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в доме номер 6 в Коммерческом проезде поступило в 10.56. На место выехали пожарные в составе 64 человек, которые присвоили возгоранию повышенный ранг, сообщает РИА "Новости". К 13.00 пожар удалось локализовать. Известно, что в тушении участвовали сразу девятнадцать единиц техники.
Источник отмечает, что первый этаж здания, в котором было зафиксировано пламя, занимает сервис по ремонту лодочных моторов.
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