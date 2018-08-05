Мотосалон загорелся сегодня в Подмосковье

Мотосалон загорелся утром в воскресенье, 5 августа, в подмосковных Котельниках. Согласно последней информации регионального главка МЧС, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в доме номер 6 в Коммерческом проезде поступило в 10.56. На место выехали пожарные в составе 64 человек, которые присвоили возгоранию повышенный ранг, сообщает РИА "Новости". К 13.00 пожар удалось локализовать. Известно, что в тушении участвовали сразу девятнадцать единиц техники.

Источник отмечает, что первый этаж здания, в котором было зафиксировано пламя, занимает сервис по ремонту лодочных моторов.