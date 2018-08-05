Женщина и трое детей погибли при пожаре под Новосибирском
5 августа 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что в двухквартирном доме под Новосибирском женщина и трое ее детей погибли в ходе пожара. Согласно последней информации, происшествие случилось в деревне Новорозино.
Соседи еще до прибытия пожарных вынесли женщину и ее детей на улицу, однако медики, приехавшие на место пожара, ничем не смогли им помочь, передает РИА "Новости".
Пламя, как сообщили в МЧС, охватило одну из частей дома, где жила многодетная семья, состоявшая из шести человек. Отец и еще один ребенок получили серьезные ожоги и были экстренно доставлены в отделение реанимации местной больницы. Пожарные смогли укротить огонь за 20 минут.
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