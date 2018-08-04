Подросток погиб после удара молнией во время игры в футбол

В Нижегородской области в городе Джержинск семнадцатилетний подросток погиб на стадионе во время игры в футбол после удара молнии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Как передаёт РИА Новости, трагедия произошла в субботу в 16:30 по московскому времени на стадионе «Капролактамовец». В региональном следственном управлении отметили, что ребята играли в футбол на стадионе, когда ударила молния. «17-летний подросток, студент техникума, скончался на месте», - сообщило ведомство. Оно также подчеркнуло, что после проведения судебно-медицинской экспертизы будет известна точная причина смерти мальчика. Других пострадавших от удара молнии нет.