Подросток погиб после удара молнией во время игры в футбол
4 августа 2018, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижегородской области в городе Джержинск семнадцатилетний подросток погиб на стадионе во время игры в футбол после удара молнии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Как передаёт РИА Новости, трагедия произошла в субботу в 16:30 по московскому времени на стадионе «Капролактамовец». В региональном следственном управлении отметили, что ребята играли в футбол на стадионе, когда ударила молния. «17-летний подросток, студент техникума, скончался на месте», - сообщило ведомство. Оно также подчеркнуло, что после проведения судебно-медицинской экспертизы будет известна точная причина смерти мальчика. Других пострадавших от удара молнии нет.
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