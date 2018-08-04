В Калифорнии произошёл пожар из-за спущенного колеса
4 августа 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Калифорнии произошёл самый крупный природный пожар. Причиной послужило спущенное колесо грузовика. Оказывается, металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием.
Специалисты управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата охарактеризовали причину начала пожара «Карр» как «механическую поломку средства передвижения», передают «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.
Недавно в многоэтажном жилом доме Москвы вспыхнул пожар. Известно, что возгорании случилось на 17-м этаже. В общей сложности площадь пожара составила не менее 30 квадратных метров. Два жильца пострадали.
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