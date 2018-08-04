В Москве неизвестный похитил у мужчины рюкзак с 3 млн рублей

На Москве в районе Чертаново произошло ограбление на крупную сумму. Неизвестный грабитель избил молодого мужчину, отобрал у него рюкзак, в котором находилось, по словам пострадавшего, свыше 3 миллионов рублей.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 3 августа в районе Чертаново Центральное вечером. Грабитель нанес несколько ударов 25-летнему мужчине в лицо, после чего выхватил у него рюкзак с 3, 2 миллионами рублей и скрылся. Пострадавший получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

На данный момент известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, передают РИА Новости.