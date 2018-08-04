//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Адвокаты Петросяна подали встречный иск к Степаненко
- Поклонники Жанны Фриске требуют от Малахова оставить в покое память певицы
- Петросян подтвердил информацию о разводе с Еленой Степаненко
- Юмористы Петросян и Степаненко раздельно живут уже 15 лет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Швейцарии неподалёку от имения Рахманинова и разбился легмоторный самолет
4 августа 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В швейцарском полукантоне Нидвальден потерпел крушение легмоторный самолет неподалеку от имения русского композитора Сергея Рахманинова «Сенар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Blick.
По словам источника, это случилось на берегу Фирвальдштетского озера в 10:00 по местному времени близ горы Пилатус. В результате крушения погибло множество людей. Как сообщает местная полиция, точное число погибших пока не известно. Выясняются причины произошедшего.
Сенар – имение русского композитора Сергея Рахманинова в Швейцарии. Вилла представляет собой два дома, набережную, причал и 10 га земли с садом. В имении Рахманинов создал одно из самых известных произведений – Рапсодию на тему Паганини.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Ми-8, потерпевший крушение после взлета с аэродрома Игарки, перевозил нефтяников
//В мире
Максим Шевченко уверен, что убийство журналистов в ЦАР было спланировано
//Новости партнеров
В Москве неизвестный похитил у мужчины рюкзак с 3 млн рублей
В Швейцарии неподалёку от имения Рахманинова и разбился легмоторный самолет
//Культура
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
В Америке продолжаются вспышки кори, предупредил Роспотребнадзор
//Общество
Как уберечь смартфон от перегрева в жару, рассказали эксперты
//Новости Redtram
//Авто
//Общество
Россия может предоставить убежище Джулиану Ассанжу?
//В мире
Повышение цен на газ приведет Украину к дефолту, заявил депутат
//В мире
//Общество
Новая версия крушения: Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета
//В мире
Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж
//Политика
Наш ответ санкциям: Путин подписал закон о создании "российских офшоров"
//Общество
В Сочи продолжаются поиски 4-летнего ребенка и подростка, упавших в реку вчера
//В мире
Бывший министр обороны Украины рассказал о бедственном состоянии армии
//В мире
//Криминал
Дело за экстремизм завели в Барнауле из-за мема с патриархом Кириллом
//Криминал
Убитых в ЦАР журналистов задерживала полиция из-за конфликта с местными жителями
Певица Саша будет судиться из-за сорванного отпуска в Турции