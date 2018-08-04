В Швейцарии неподалёку от имения Рахманинова и разбился легмоторный самолет

В швейцарском полукантоне Нидвальден потерпел крушение легмоторный самолет неподалеку от имения русского композитора Сергея Рахманинова «Сенар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Blick.

По словам источника, это случилось на берегу Фирвальдштетского озера в 10:00 по местному времени близ горы Пилатус. В результате крушения погибло множество людей. Как сообщает местная полиция, точное число погибших пока не известно. Выясняются причины произошедшего.

Сенар – имение русского композитора Сергея Рахманинова в Швейцарии. Вилла представляет собой два дома, набережную, причал и 10 га земли с садом. В имении Рахманинов создал одно из самых известных произведений – Рапсодию на тему Паганини.