На Запашного во время выступления напала тигрица

Во время выступления в Большом Московском цирке тигрица напала на дрессировщика и генерального директора цирка Эдгарда Запашного. Видео происшествия Эдгард опубликовал в Инстаграм.

По словам дрессировщика, за мгновение до нападения ассистент сделал предупреждение Запашному о том, что сзади появился другой тигр Курт. "Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе: ВОТ И ВСЕ!, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!", - написал Запашный. "Вот теперь-то и понимаешь, насколько это великая и опасная профессия", "Эдгард, берегите себя и брата, удачи вам", пишут в комментариях.